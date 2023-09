Derde explosie in korte tijd bij feestzaal ‘Het Paleis’; burgemeester sluit pand

Na een derde explosie in korte tijd bij feestlocatie ‘Het Paleis’ in Schiedam, heeft de burgemeester van die stad de zaak met spoed laten sluiten. De explosie vond vanmorgen vroeg rond 05.15u plaats bij de entree van het pand aan de De Brauwweg.

De eerdere explosies waren op 12 juli en 18 augustus aan de achterzijde van de locatie. Naar aanleiding daarvan had de eigenaar van de feestzaal al beveiliging ingeschakeld.

“Met het oog op de gevaren voor de omgeving is het pand direct gesloten. We kunnen bezoekers en gebruikers van dit pand en de omliggende bedrijven en hun bezoekers niet blootstellen aan het risico op nieuwe aanslagen. Ik besef dat het zuur is voor mensen die in het zalencentrum een feest hadden gepland. Gezien de huidige situatie acht ik het echter niet langer verantwoord om het pand open te houden”, aldus de burgemeester.

De periode van deze spoedsluiting wordt gebruikt om nader onderzoek te doen en de resultaten van de politie af te wachten. Daarna wordt bepaald of het pand, waar ondermeer grote bruiloftsfeesten worden gehouden, voor langere tijd dicht moet.