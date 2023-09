Sharman baalt van gekibbel tussen partijgenoten Gajadien en Ramsukul

Waarnemend parlementsvoorzitter Dew Sharman liet dinsdag duidelijk blijken schoon genoeg te hebben van het gekibbel tussen zijn partijgenoten Asiskumar Gajadien en Kishan Ramsukul. Fractieleider Gajadien had Ramsukul kort tevoren jong lid genoemd die nog lerende is en hierdoor weinig kennis draagt van zaken. Volgens de VHP-fractieleider zijn de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) niet alleen van toepassing voor Suriname, maar ook voor andere landen. Dit zou door zijn partijgenoot Ramsukul niet goed zijn begrepen.

Ramsukul merkte op dat de opmerking over ‘het pas zijn in het parlement’ niet alleen door Gajadien is gemaakt, maar eerder ook door BEP-fractieleider Ronny Asabina. Volgens Ramsukul zou het beter zijn als beide leden nagaan hoeveel stemmen zij bij de verkiezingen in 2020 hebben behaald.

Waarom Ramsukul dit een sterk argument vond, is niet duidelijk aangezien hij volgens de cijfers van het Centraal Hoofstembureau maar 1451 stemmen in Paramaribo kreeg. Zijn fractieleider Gajadien kreeg 2873 stemmen in Wanica, terwijl Asabina 853 stemmen kreeg in Brokopondo.

Waarnemend parlementsvoorzitter Dew Sharman greep gelijk in na de opmerkingen van Ramsukul en wees het jong lid erop dat zijn opmerkingen niets met het onderwerp te maken hadden. “Lid Ramsukul, dat is niet aan de orde. En er is niks verkeerd om aan te geven dat wij pas in het parlement zijn. Dat is niet de issue en het aantal stemmen ook niet. Ik ga u geen persoonlijk feit meer verlenen”, aldus Sharman.

Ramsukul gaf achteraf in een punt van orde te kennen dat hij bepaalde zaken niet heeft gezegd zoals dat door zijn fractieleider wordt beweerd. Hij adviseerde Gajadien om een gehoorapparaat aan te schaffen om beter te luisteren en geen feiten te verdraaien. Hierna ontnam Sharman hem wederom het woord. Gajadien sloot deze discussie af door het geklaag van Ramsukul te typeren als ‘de kwestie van de jeugdigheid’.