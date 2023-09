Politie lost schoten bij wederaanhouding ontsnapte ‘ingi’

De ontvluchtte verdachte Regillio S. (29) is vandaag na goed speurwerk door de politie in Suriname wederom aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Regillio ook wel bekend als ‘ingi’ zag maandag kans uit het politiebureau van Kwatta te ontvluchten, door zijn handboeien los te krijgen.

Tijdens zijn aanhouding door leden van het Regio Bijstand Team Midden te Jarikaba was de politie genoodzaakt om waarschuwingsschoten te lossen om de verdachte op andere gedachten te brengen. Nadat de jongeman zich over gaf aan de Surinaamse politie werd hij in de boeien geslagen

Regillio en zijn kompaan werden maandagochtend aangehouden op verdenking van een aantal inbraken in het ressort Welgelegen, waarbij er gascilinders zijn buitgemaakt. Hij is een oud bekende van de politie.

De verdachte zal na verhoor bij een hulpofficier van justitie voorgeleid worden, die in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie over zijn vrijheid zal beslissen.