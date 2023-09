Nog twee buitenlanders aangehouden in brute moordzaak zwerver

In de zaak waarbij de 57-jarige zwerver Rabindernath Tielak in de nacht van 27 augustus op brute wijze werd doodgeschoten in Suriname, zijn nog een man en een vrouw als verdachte aangemerkt.

Het gaat om Marlin M. (40) en de vrouwelijke verdachte Yuangelys R. (32). Ze waren op de avond van het schietincident bij de Saoenah markt samen met de schutter. Beide verdachten hebben een buitenlandse nationaliteit.

De twee zijn na goed speurwerk aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Verder is het voertuig waarin de schutter na zijn daad stapte, achterhaald en in belang van het onderzoek in beslag genomen door de Surinaamse politie.

Vorige week werden ook al twee vreemdelingen aangehouden in deze zaak. Aan de aanhouding van de schutter wordt hard gewerkt. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.