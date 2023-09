Eigenaar taxibedrijf aangehouden voor doorrijden na aanrijding met bromfiets

De poltie heeft de autobestuurder aangehouden, die vrijdagavond een bromfietser op het rijwielpad aan de Martin Luther Kingweg had geschept en gewond achterliet. Volgens Times of Suriname is de doorrijder eigenaar van een taxibedrijf.

De bromfietser klaagde na de aanrijding van pijn over het lichaam en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens de krant meldde de doorrijder zich naderhand bij de politie, maar de sterke arm was reeds bezig met zijn opsporing. De wagen werd in beeld gebracht en daarbij bleek het te gaan om de eigenaar van een taxibedrijf.

De verdachte werd voorgeleid en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.