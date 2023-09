Drugsverslaafde zoon steekt huis van moeder in brand

De brandweer in Suriname moest dinsdagavond uitrukken voor een woningbrand aan de Koemboestraat te Kasabaholo. De woning werd bewoond door drie personen te weten een moeder met haar dochter en een 27-jarige zoon die drugsverslaafd is.

Terwijl de 49-jarige hoofdbewoonster samen met haar dochter op politiestation Uitvlugt was om haar beklag te doen omtrent haar zoon vanwege ruzie, kreeg ze te horen dat haar woning in brand stond. Op dat moment was haar zoon alleen thuis. Het vermoeden bestaat dat hij de woning in brand heeft gestoken.

Toen de Surinaamse brandweer op het adres arriveerde was de laagbouw woning opgetrokken uit steen reeds in lichterlaaie. De brand was vrij snel onder controle en is beperkt gebleven tot één woning.

De politie van Uitvlugt kon de 27-jarige zoon Jonathan R. ter plaatse aanhouden en ter voorgeleiding overbrengen naar het politiebureau. Volgens zijn verklaring was hij bezig te koken en is de woning in vlammen gegaan.

Tijdens de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning was op het elektriciteitsnet aangesloten. Het is niet bekend of de woning tegen brand verzekerd was.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in verder onderzoek.