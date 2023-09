Brunswijk houdt kaken stijf over kritiek op minister Vorswijk: “Bij mij zijn jullie aan het verkeerde adres”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ligt niet wakker van de kritiek die er vanuit verschillende hoeken is geleverd op genoemde grondroof praktijken vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB). Hijzelf stelt tot nu toe geen kritiek te hebben geleverd op het functioneren van minister Dinotha Vorswijk en verwees de pers terug naar de Surinaamse president Santokhi.

“Heb ik iets gezegd over Grondbeleid? Bij mij zijn jullie aan het verkeerde adres om die informatie te vragen. De president heeft dat gezegd, dus dan moet u de vragen aan hem stellen”, zei de vp woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering aan journalisten.

Hoewel Vorswijk uit de gelederen van de ABOP komt, benadrukte Brunswijk dat ‘niks onder de ABOP valt’.

De tweede man van het land benadrukte wel dat hij niet onder de indruk is van de kritiek vanuit de VHP op het beleid dat exponenten van de ABOP de afgelopen drie jaren op het ministerie hebben gevoerd. Onder andere kritiek van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien die eerder zei dat de huidige anarchie op het ministerie van GBB er al was toen Diana Pokie minister was.

“Wie is Gajadien om dat te komen zeggen? Gajadien moet ervoor zorgen dat ze daar quorum hebben voor elke vergadering. Dat is zijn werk. Wat het beleid betreft is des regering. Het is niet des parlement”, zei Brunswijk.

Volgens de vp heeft De Nationale Assemblee een controlerende taak. Maar dat wil volgens hem niet zeggen dat zij de regering moet komen uitleggen hoe het beleid eruit moet zien. Dat bepaalt de regering zelf.