Amoksi werkt nog aan afbouw 250 politieambtenaren die ministers, president en vp beveiligen

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is nog bezig om het aantal politieambtenaren, welke ingezet zijn om de ministers, vicepresident en president van Suriname te beveiligen, af te bouwen.

“Het gaat om bijkans 250 man veiligheidspersoneel die bij de ministers, vicepresident en president dienen”, zei Amoksi woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Hij reageerde op recente uitspraken van de secretaris van de Surinaamse Politiebond (SPB), Revelino Eijk, die heeft aangegeven dat de huidige regering vanaf het aantreden enorm getrokken heeft aan de personele bezetting van het Korps Politie Suriname (KPS) door de mensen uit de operatie te halen en te brengen bij de VIP-beveiliging.

Volgens de SPB-secretaris gaat het om 320 politieambtenaren die nu ingezet worden voor de beveiliging van ministers, vicepresident, president, rechters, officieren van justitie en districtscommissarissen. Deze 320 politieambtenaren zijn gelijk aan drie KPS-lichtingen. Naar zeggen van Eijk zijn politieambtenaren niet opgeleid om personen te beveiligen. Dat zouden de mensen bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) moeten doen.

Amoksi stelt laatst nog een brief van het KPS te hebben ontvangen met het verzoek om het aantal af te bouwen. Binnen regeringskringen wordt er echter nog besproken hoe er invulling hieraan kan worden gegeven.

“Maar daarom blijf ik opleiden”, merkte Amoksi op. Volgens de minister is het werkaanbod ook hoog bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en worden er daar ook nieuwe rekruten opgeleid. Maar het is volgens hem een vaststaand feit dat de druk bij zowel het KPS als BBS heel groot is. De enige oplossing zou zijn om meer mensen bij beide organisaties op te leiden.