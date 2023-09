VES-secretaris: “Laat de regeerders ook zelf hun benzine betalen”

“Laat de regeerders in Suriname ook de marktprijs betalen voor de diensten waarvan zij gebruik maken. Laten zij ook zelf hun benzine betalen. Laten ze ook zelf hun auto rijden. Waarom moeten ze steeds een nieuwe auto hebben van tientallen duizenden dollars? Waarom moeten ze met brandstof, die gesubsidieerd wordt door de Staat, rondrijden?”

Zo reageert de Surinaamse econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), over het besluit van de regering om marktconforme tarieven voor alle goederen en diensten in Suriname te laten betalen.

In een radio-interview voerde Girdhari aan dat het juist de taak van ministers is om de minder draagkrachtigen uit de samenleving te beschermen en niet om hun leven nog zuurder te maken. Er is kritiek dat de btw op brandstof van 5 naar 10% wordt verhoogd. Dit zal volgens Girdhari doorwerken naar diverse sectoren en iedereen zal het voelen. “Men zit gewoon het geld af te pakken van die burger”, aldus de VES-topper.

Volgens Girdhari zijn de beleidsmakers niet gefocust om een oplossing te brengen in diverse vraagstukken van het land, maar creëert men juist steeds een nieuw probleem. De econoom stelt te begrijpen dat de regering beperkte middelen heeft. Maar dat betekent volgens hem juist dat er heel raadzaam en voorzichtig moet worden omgegaan met deze middelen.

“En daarbij behoort dat je burgers, die het nodig hebben, subsidieert en niet de producten. En dat weet de minister van Financiën als geen ander, maar blijkbaar wilt hij zich niet vermoeien om dat aan te pakken op een wijze dat een betere soelaas biedt aan het oplossen van de vraagstukken van de samenleving”, aldus Girdhari.

De VES-secretaris noemt het belachelijk dat enkele dagen terug de groep personen met een beperking weer aan de bel hebben moeten trekken voor het feit dat zij hun uitkering nog niet hadden ontvangen. “En dit komt zo vaak voor. Dat moet je toch wel kunnen oplossen. Je hebt een heel ministerie van Sociale Zaken. Als men niet in staat is om het bestand van de mensen met een beperking correct te hebben en de mensen te voorzien van de broodnodige uitkering, dan ben je toch niet goed bezig”, stelt de econoom.