Drugsverdachte aangehouden bij inval gemengde eenheid te Moengo

Bij een inval van een gemengde eenheid van het Korps Politie Suriname afgelopen weekend bij een bekende locatie te Moengo, is de verdachte F.T. aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Bij het zien van de politie sloegen enkele mannen op de vlucht. F.T. die ook het hazenpad koos werd in een nabije supermarkt gearresteerd. De verdachte had een verpakking met hasj weggegooid die naderhand achterhaald werd door de politie.

De gemengde eenheid die een afstand van ongeveer 107 kilometer aflegde richting Moengo, had een vangst van niet meer dan 10 gram hasj.

De drugsverdachte is na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie in afstemming met het openbaar ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.