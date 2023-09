Afgebrand vliegtuig op illegale landingsbaan in Nickerie

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft laten weten dat het het Justitieel Interventie Team (JIT), geassisteerd door de Militaire Politie (MP), afgelopen zaterdag naar Nickerie is geweest alwaar door een criminele drugsorganisatie een illegale landingsbaan is aangelegd.

Volgens uitgewerkte informatie werden regelmatig illegale vluchten uitgevoerd op de landingsbaan in het westen van Suriname.

Het team vond op de baan een afgebrand eenmotorig vliegtuig (foto). Verder bleek dat de criminelen ook het basiskamp in brand hadden gestoken.

Tijdens een ingesteld onderzoek rondom de illegale baan werd een minigraafmachine en een aantal jerrycan met vliegtuig benzine aangetroffen. Deze zaken zijn in opdracht van de procureur generaal (pg) terstond vernietigd.

Het JIT-team is nu intensief bezig om de criminele organisatie die op de baan de illegale activiteiten ontplooit, zichtbaar te maken, aldus het Openbaar Ministerie.