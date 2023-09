Aangehouden 29-jarige verdachte weet te ontsnappen

De politie in Suriname is op zoek naar de 29-jarige verdachte Regillio S. alias ‘Ingi’. De man wist maandag te ontsnappen, nadat hij eerder door de Surinaamse politie was aangehouden.

S. werd samen met Denzel R.(28) door de politie van Kwatta aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. De twee verdachten worden ervan verdacht verschillende diefstallen waaronder gascilinders in het ressort te hebben gepleegd.

Tijdens de aanhouding is een voertuig waarmee de verdachten waren in beslag genomen door de politie.

Het lukte Regillio, die een oud bekende is van de politie, om zijn handboeien los te krijgen waarna hij het hazenpad koos. Na een ingesteld onderzoek in de omgeving was de verdachte nergens te vinden.

De verschillende politiestations en eenheden zijn inmiddels in kennis gesteld over de ontvluchting. Aan de weder aanhouding van Regillio wordt gewerkt.