40 tractoren uit vorige regeerperiode op onverklaarbare wijze verdwenen

40 tractoren, welke onder de regering Bouterse-Adhin waren aangeschaft, zijn op onverklaarbare wijze verdwenen en nog steeds nergens te vinden.

“Wanneer de Staat zwaar materieel koopt en uitgeeft, dan behoort er wel een overeenkomst gemaakt te worden. Je mag geen staatsmiddelen als cadeaus uitdelen. Zelfs een pen mag je niet uitgeven als cadeau. Het moet ergens geregistreerd staan. Dat is de les die wij hieruit moeten leren”, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname.

In het programma ABC-actueel voerde de bewindsman aan dat het onderzoek van zijn ministerie wel ertoe leidde dat twee overheidstractoren zijn teruggevonden. Deze werden uiteindelijk onder toezicht van de overheidsinstanties in Apoera geplaatst. Maar van de overige 40 is helemaal geen spoor teruggevonden.

Nurmohamed benadrukte dat zijn jacht op het terughalen van verdwenen dienstvoertuigen ook geleid heeft naar ex-ministers. Degenen die wel over de nodige documenten beschikten om deze voertuigen voor een spotgoedkope bedrag over te nemen, mochten hun voertuigen behouden. Deze documenten zijn getekend door de toenmalige president Desi Bouterse.

Auto’s van ministers die niet over een bewijs van aankoop beschikten zijn door de deurwaarder teruggehaald naar Openbare Werken. Er zijn volgens Nurmohamed zeker 10 dienstvoertuigen van ex-ministers teruggevorderd.

“Zij die geen recht hadden, die auto’s zijn ook ingeleverd. Er is weerstand geweest in het begin, maar na een paar maanden hebben ze het zelf ingeleverd. Dat is dat tweede of derde voertuig dat ze niet naar huis mochten brengen”, aldus de minister.