Een woning aan de Mr. P. Chandishawweg in Suriname is zaterdagmiddag in brand gevlogen. Het vuur ontstond in het achterste deel van de woning en heeft de inboedel ook vernield.

De bewoner zou hebben aangegeven dat hij aan het koken was en dat het vuur oversloeg naar een gascilinder, waardoor een felle brand ontstond. Vermoedelijk was er sprake van een gaslek.

De voorkant van de woning bleef in tact maar de schade aan de achterkant is groot.

De politie van Jarikaba was ter plaatse voor onderzoek.