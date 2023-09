Gascilinder ontploft bij brand in laagbouw houten woning

Aan de Zwartbontstraat in Suriname is afgelopen nacht een laagbouw woning, die geheel uit hout was opgetrokken, in brand gevlogen en verwoest.

De bewoonster was niet ter plaatse. Vernomen wordt dat zij vorige maand met twee minderjarige kinderen naar het binnenland is vetrokken voor familiebezoek. Volgens buurtbewoners hield haar oudste dochter een oogje in het zeil.

Toen de brand rond 02.30u uitbrak werd getracht contact met haar op te nemen, echter zonder resultaat. Ter plaatse werd geen andere familielid van de bewoonster aangetroffen.

Door de brand is de woning geheel verwoest en neergestort. Het huis was niet aangesloten op het electriciteitsnet en de waterleiding. Ter plaatse heeft de Surinaamse brandweer een een gascilinder aangetroffen die was ontploft. Deze is in beslag genomen in verband met het onderzoek.