Kees van der Spek had jarenlang paniekaanvallen na zien duiveluitdrijving in Suriname

De Nederlandse misdaadverslaggever Kees van der Spek bracht een periode met zijn ouders in Suriname door waar hij tot tweemaal toe getuige was van een duivelsuitdrijving, die diepe indruk op hem maakte. Van der Spek had hierna jarenlang last van paniekaanvallen.

Hij deed deze onthulling gisteren in het TV programma ‘Casa Di Beau’. Kees vertelde dat hij een jochie van 12 of 13 was en in de binnenstad in Paramaribo op bezoek was bij de Evangelische Broedergemeente. Daar ging een preek over de duivel. Tijdens het eindgebed begon er opeens iemand te krijsen.

Wanneer Kees opkijkt, ziet hij een vrouw krijsen en overgeven. “En die wordt naar voren getrokken en die stort zich ter aarde. En die dominee die ging echt schreeuwen: ‘Duivel, ga eruit, ga eruit.'”

De misdaadverslaggever vertelt dat deze gebeurtenis veel impact op hem heeft gehad. “Dus ik was altijd vanaf dat moment dus best wel bang van: dat kan iedereen overkomen. Het kan mij ook overkomen”, aldus Van der Spek.

Kees heeft echter pas na zijn tijd in Suriname enorm veel last gehad van deze traumatische ervaring. Vijf jaar lang kreeg hij angstaanvallen en noemt het zelfs een ‘depressieve periode’.