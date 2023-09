EOB: “Overheidsfinanciën nog fragiel; effectief uitvoeren sociaal programma blijkt uitdagend”

De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) publiceert haar derde maandelijkse bulletin. In dit bulletin gaat de SEOB in op de voortgang van het IMF-programma en de voornaamste ontwikkelingen die betrekking hebben op dit programma.

Uit de informatie stelt de SEOB dat de overheidsfinanciën fragiel blijven, ondanks een positief saldo op de primaire rekening op kasbasis. De gerealiseerde overheidsontvangsten lopen echter achter op de begroting als deze uitgezet worden tegen de omvang van de economie. De SEOB blijft het belang van het aanpassen van de BTW-wet benadrukken.

Ook is gebleken uit de relatief lage realisatie van subsidies en bijdragen in verhouding tot de begroting, dat het effectief uitvoeren van het sociaal programma uitdagend is. De SEOB pleit voor een transparantere en effectievere uitvoering van het sociaal programma, vooral wegens de verminderde koopkracht. De SEOB benadrukt dat de effectiviteit en efficiëntie, alsook de uitgangspunten van het sociaal programma geëvalueerd moeten worden op korte termijn.

In juli 2023 namen prijzen verder toe. De inflatie versnelde naar 56,6%. De verhogingen van de nutstarieven en de internationale prijsstijgingen van graan, rijst en olie leggen een druk op het behalen van het inflatiedoel van 36,4% voor 2023. De SEOB stelt dat de Centrale Bank van Suriname en de overheid zullen moeten nagaan op welke wijze de importinflatie als gevolg van internationale prijsstijgingen zal worden beheerst in de komende maanden. De afgelopen maanden vertoonde de wisselkoersen tekenen van stabiliteit.

Volgens een schatting van de SEOB was ongeveer 57% van de IMF-maatregelen binnen het programma afgerond per augustus 2023.

Lees meer over de aanbevelingen van de SEOB, overige ontwikkelingen en de voortgang van het IMF-programma: https://www.seob.sr/bulletins/.

De SEOB is een onafhankelijke instantie en heeft als hoofddoel het monitoren en adviseren van de regering over het implementeren van het IMF-programma en het economisch herstelplan. Op de website, www.seob.sr, worden statistieken en maatregelen, die betrekking hebben op het IMF-programma, overzichtelijk gepresenteerd in diverse interactieve dashboards.