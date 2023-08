Moestadja over bijna lege vergaderzaal DNA: “Foei, foei, foei…”

NDP-parlementariër Soewarto Moestadja sprak donderdag zijn afkeuring uit over het feit dat meer dan de helft van de 51 leden van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) niet in de vergaderzaal aanwezig was, tijdens de wijziging van de Wet over de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

“Wat gaan mensen over ons denken als ze naar de uitzending kijken waar wij debatteren met bijna een lege zaal. Foei, foei, foei…”, benadrukte de volksvertegenwoordiger.

Op dat moment had Harriet Ramdin de controle over de voorzittershamer, terwijl NDP-fractieleider Rabin Parmessar het woord voerde. Parmessar merkte toen op dat de belangstelling van zijn collega’s voor deze wet duidelijk te wensen overlaat. Veel DNA-leden zijn het oneens met het voornemen van de regering om met deze wetswijziging meer goederen en diensten te belasten met (meer) btw.

BEP-fractieleider Ronny Asabina merkte op dat er gegaan wordt voor een btw verhoging zonder enige steunmaatregel. Zo zijn er ouders die op dit moment niet eens in staat zijn om schoolspullen voor hun kinderen te kopen. “Maar btw e kon. Het is inleveren, inleveren en inleveren. Maar van een kale kip kan je geen veren plukken”, aldus Asabina.

Zo zal er volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning gegaan worden voor een btw van 10% op elke liter brandstof, waarop er al een government take van 3,50 SRD wordt geheven. De bewindsman stelde wel het voorstel van het college mee te nemen en te bekijken of deze government take eventueel verlaagd kan worden. Maar daarover kon hij donderdag nog geen concrete toezegging doen.

“In die government take zitten er een aantal belastingcomponenten en er zit een extra take erop. Met die government take hebben we de grote schulden die we bij de oliemaatschappijen hadden, betaald. Wat over is, gaat richting het sociaal stelsel. Dus wij zijn ook voorzichtig om dat weg te halen”, aldus de minister.

Volgens hem tanken personen ondanks hoge brandstofprijzen nog steeds evenveel als voorheen. De behandeling van deze wet zal vrijdag worden voortgezet.