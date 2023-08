Brand in onafgebouwd pand aan de Marowijnestraat

In dit gebouw, waar eerder deze week het stoffelijk overschot van een dode man werd aangetroffen, is vanmiddag brand uitgebroken. Het gaat om het onafgebouwd pand van het Bureau Sport en Jeugdzaken aan de Marowijnestraat in Suriname.

De brand brak uit in een ruimte op de eerste verdieping. De Surinaamse brandweer werd meteen in stelling gebracht en wist door kordaat optreden erger te voorkomen.

Het vermoeden bestaat dat de brand is gesticht door een dak- en thuisloze. De politie van Flora die ter plaatse was, heeft niemand aangetroffen.