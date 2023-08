Automobilist die bromfietser schepte en doorreed aangehouden

De politie van Jarikaba heeft vandaag de bestuurder van de terreinauto aangehouden, die vrijdagnacht een bromfietser aan de Mr. P. Chandishawweg had geschept en in hulpeloze toestand achterliet.

Het slachtoffer, de 20-jarige Rishauwn Wajwakana, lag op de afdeling intensive care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is woensdag overleden.

Na goed speurwerk is zowel de doorrijder als de terreinauto door de politie van Jarikaba op een adres in het politieressort achterhaald.

De doorrijder werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het voertuig is in beslag genomen (foto).