Nederlandse stagiaire (18) gestoken door ex-vriend

Een 18-jarige vrouw uit Nederland die stage loopt in Suriname, heeft afgelopen nacht steekverwondingen opgelopen. Deze zouden haar zijn toegebracht door haar ex-vriend.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het geval plaatsvond aan de Prins Hendrikstraat in Paramaribo. De ex-vriend zou haar steekverwondingen toegebracht hebben aan haar wang en rug. Daarna nam hij haar mobiele telefoon van haar af en sloeg op de vlucht.

Het slachtoffer is per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gegaan. Na behandeld te zijn is zij heengezonden.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.