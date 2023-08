‘Libi kon tranga now’ uit magic 10 hitlijst Radio 10

‘Mi lobi Sranan’ – ‘Libi kon tranga now’ van wijlen Ragmad Amatstam is uit de magic 10 hitlijst van Radio 10 in Suriname. Het nummer stond een maand lang op nummer 1 bij het station. ‘In My Soul’ van Psycho staat nu alleen aan top van de lijst.

‘Mi lobi Sranan’ is de afgelopen periode op verschillende plaatsen, evenementen en feesten afgespeeld en/of gezongen. Dit nadat broer Maroef Amatstam tijdens het zingen ervan, tijdens de viering van Javaans Nieuwjaar, werd opgedragen om te stoppen. Het publiek kreeg maar twee coupletten en twee refreinen van het nummer te horen.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft twee weken geleden flink uitgehaald naar Radio 10 en de Ware Tijd (dWT). De bewindsman zei dat de mediahuizen een hetze tegen hem zijn begonnen nadat hij tijdens de viering van Javaans Nieuwjaar Maroef Amatstam zou hebben verboden om het lied volledig te zingen op het Onafhankelijkheidsplein.

Volgens Somohardjo heeft Radio 10 het nummer tot een hit gemaakt ter ere van hem en dWT heeft hem en Javanen in een artikel voor dom uitgemaakt. De bewindsman ging zelf over om Radio 10 en dWT tot waardeloze mediahuizen en racisten te noemen. Hij verdraaide de feiten bij het uithalen.

Radio 10 Magic FM distantieerde zich in een verklaring van de aantijgingen van de politicus en benadruktd dat het medium op geen enkele manier discrimineert. Het bedrijf deed een beroep op regeringsfunctionarissen om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en het gewicht van hun uitspraken zeker als die ongegrond en in strijd met de waarheid zijn.