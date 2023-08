Van Samson gaat uitspraak ‘armoede is een keus’ niet terugnemen

“Armoede is een keus als je ervoor kiest om je middelen verkeerd te gebruiken”. Deze uitspraak deed VHP-parlementariër Cedric van Samson afgelopen week tijdens de behandeling van de Casinowet, Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname.

Er is een storm van kritiek uitgebroken na deze uitspraak. Echter, Van Samson is niet van plan om deze woorden terug te nemen, omdat hij naar zijn zeggen niets verkeerd heeft gezegd. Ook zouden zijn uitspraken door kwaadwilligen zijn verdraaid en in een andere context zijn geplaatst.

“Ik sta nog steeds achter mijn woorden. Als je gokt met jouw middelen, dan heb jij gekozen om in armoede te leven. Omdat gokken niemand uit de armoede gaat halen. Alleen hard werken gaat jouw uit de armoede halen”, aldus de VHP’er. Hij stelt dat ondanks de kritieken er ook veel mensen zijn, waaronder ook religieuze personen, die hem goed hebben begrepen en ook hebben gecomplimenteerd voor deze uitspraak.

De politicus keurt het vooral af dat mensen in de duizend SRD’s aan top-up bij de bettingshops kopen en vergokken, terwijl met datzelfde geld brood, melk en pap voor het gezin kan worden aangeschaft. “Maar als je de keus maakt om 100 SRD aan top-up te kopen, dan heb je geen geld meer voor brood en ei. Heeft de regering die keus dan voor je gemaakt of heb je dat zelf gedaan?”, aldus de parlementariër.

Volgens Van Samson willen bepaalde personen de Surinaamse samenleving doen geloven dat armoede alleen voorkomt in gebieden waar er geen goed beleid is. “Er kan dus geen armoede zijn in de Verenigde Staten. Er is geen armoede in Dubai. Alleen in Suriname is er armoede. Omdat alleen hier Santokhi president is en Santokhi heeft die armoede gebracht. Dat is wat men je wil laten geloven. De realiteit is: keuzes die je maakt, maken dat je in armoede gaat leven”, aldus de parlementariër.