Man hangend onder tent voor huis aangetroffen

Aan de Krishnaweg in Suriname is een man vanmorgen hangend aan een touw onder een tent voor zijn huis aangetroffen. Het geval werd rond 10.00u waargenomen door een voorbijganger die politieagent is.

De politie van Latour werd in kennis gesteld maar kon niet gelijk ter plaatse zijn, wegens gebrek aan dienstvoertuigen.

Volgens een buurtbewoner hoorde zij in de avonduren gestommel onder de tent van haar buurman. Ze nam poolshoogte maar nam niets opmerkelijk waar.

De man woonde alleen in de woning en was volgens buurtbewoners een rustige man. Diverse onderzoeksteam werden in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse. Over het motief is niets bekend. Het onderzoek duurt voort.