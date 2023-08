Man dood bij inrit moskee aangetroffen

Voor de inrit van een moskee aan de Wilhelminaweg in Suriname, is een man vanmiddag dood aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een jongeman door omstanders is ontdekt.

Vernomen wordt verder dat de man flink wat alcohol tot zich had genomen. Buurtbewoners zagen hem daarna rond 10.30u in de ochtend al in dronken toestand op die plek liggen. Een van de buurtbewoners nam rond 14.00u een kijkje en constateerde dat hij in leven was maar niet bij bewustzijn.

Een uur later zag de buurtbewoner dat de man niet meer bewoog. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.