Lijk van man aangetroffen in onafgebouwd pand

Bij het onafgebouwd pand van het Bureau Sport en Jeugdzaken aan de Marowijnestraat in Suriname, is vanmorgen een lijk aangetroffen. Het gaat om het lichaam van een man.

Het stoffelijk overschot werd aangetroffen door enkele jeugdigen, die alarm sloegen.

Het lichaam dat in verre staat van ontbinding verkeert, is op de bovenste verdieping in een van de ruimtes aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat het om een dak- en thuisloze man gaat. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De politie van Flora is ter plaatse voor onderzoek. De verschillende instanties zijn inmiddels in stelling gebracht in verband met het verdere onderzoek ter plaatse.