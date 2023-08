Justitieministers Antillen en Suriname slaan handen ineen

De ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Suriname slaan de handen ineen. De Antilliaanse functionarissen, te weten Shalten Hato van Curaçao, Rocco Tjon van Aruba en Anna Richardson van Sint-Maarten hebben vanaf 22 augustus een werkbezoek aan Suriname afgelegd, waarbij zij te gast waren bij hun Surinaamse collega van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi.

De bewindslieden hebben in de afgelopen dagen kennismakingsbezoeken afgelegd aan verschillende Surinaamse regeringsfunctionarissen, werkbezoeken aan diverse instituten en ook hun opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi.

Zij hebben hun ontmoeting op vrijdag 25 augustus vervolgd met een vierhoeksoverleg in de Banquet Hall van Hotel Torarica. De bedoeling van deze bijeenkomst was om van gedachten te wisselen over een 9-tal onderwerpen waarvoor de functionarissen zich zullen inspannen. Het gaat onder meer om jeugdcriminaliteit, buurtmanagement, het cameraproject en georganiseerde misdaad.

Minister Amoksi zegt dat deze aspecten breed besproken zijn en dat de bewindslieden elkaar hebben gevonden. Er zal een werkgroep ingesteld worden om zich verder te buigen over het versterken van de samenwerking op de diverse gebieden.

Op het programma staat ook een Memorandum of Understanding (MoU) over de samenwerking op verschillende gebieden en hoe zaken geïmplementeerd zullen worden. De bewindsman verduidelijkt dat pas wanneer de werkgroep aan het werk is geweest, er over resultaten gesproken kan worden en wat er nog te realiseren is. Er zal met Curaçao worden samengewerkt op het stuk van een criminaliteitsbestrijdingsfonds.

Amoksi benadrukt dat er tal van onderwerpen met zijn Antilliaanse collega’s aan de orde zijn gekomen. Hij meent dat de tijd is aangebroken dat de justitieministers weer bij elkaar komen, ook omdat de landen met dezelfde uitdagingen te maken hebben.

Er zal onder meer op het gebied van strafrecht samengewerkt en van elkaar geleerd kunnen worden. Minister Richardson toont zich ingenomen met de welwillendheid van de collega’s om de handen in elkaar te slaan. “Wij willen graag meer samenwerken, zodat wij kunnen profiteren van elkaars ervaringen”, aldus de bewindsvrouw van Sint-Maarten.

Richardson blikt tevreden terug op de bezoeken die de afgelopen dagen aan verschillende faciliteiten zijn afgelegd zoals het Opa Doeli Jeugddetentiecentrum, het Huis van Bewaring en het Jeugd Correctie Centrum (JCC) op Santo Boma. Volgens de minister is er meer inzicht verkregen over de operaties in Suriname.