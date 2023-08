Ex-Jungle Commando-strijder Siegfried Brielle overleden

Ex-Jungle Commando-strijder Siegfried Brielle heeft in de nacht van zaterdag op zondag het leven gelaten. Brielle, die woordvoerder van de ex- Jungle Commando (JC) leden tevens lijfwacht van de vicepresident was, was al geruime tijd ziek.

De redactie verneemt dat Siegfried in het ziekenhuis was opgenomen, alwaar hij op 67-jarige leeftijd is komen te overlijden.

In 2022 kwam Brielle in opspraak nadat hij kritiek had geleverd in de media over de opsporing van Joel Martinus (Bordo). Hij zou daarbij ook ernstige beschuldigingen en bedreigingen hebben geuit aan het adres van journalisten.

De SVJ publiceerde daarover deze verklaring.