Blanker noemt Van Samson ‘een domme man’

Vakbondsleider Hugo Blanker ligt niet wakker van de uitspraak “Armoede is een keus als je ervoor kiest om je middelen verkeerd te gebruiken”. Naar zeggen van de vakbondsleider is VHP-parlementariër Cedric van Samson een domme man om zulke uitspraken richting het volk van Suriname te doen.

“Het is een domme man. Je bent gekozen door het Surinaamse volk. Al zou het waar zijn, dan nog ga je dat volk niet zo uitkleden”, zei de vakbondsleider op D-TV.

Naar zeggen van Blanker is Van Samson in De Nationale Assemblee (DNA) geplaatst om het volk te vertegenwoordigen en te beschermen. Indien de VHP’er dan vindt dat het gokken een groot probleem in Suriname is geworden, zou die volgens hem niet mee moeten werken om dat te ‘perfectioneren’. Het zou volgens Blanker beter zijn als Van Samson tegen alle bettingshops stemt.

Blanker merkte gaandeweg het interview op dat Van Samson aan de andere kant als politicus ook een knappe man is door zulke uitspraken richting het electoraat te doen. Want zoiets kan averechts tegen de VHP’er werken bij de verkiezingen in 2025.

“Hij is ook een knappe man, want hij wilt op een knappe manier uit de politiek gezet worden. Wanneer de mensen weer op hem gaan stemmen, dan heeft hij wel gelijk. Want die mensen hebben weer een keus op hem gemaakt”, aldus Blanker.