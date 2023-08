Ambassadeur Moertabat overhandigt geloofsbrieven aan de koning van Maleisië

Op donderdag 17 augustus heeft ambassadeur Erick Rahmat Moertabat zijn geloofsbrieven aangeboden aan koning Al-Sultan Abdullah van Maleisië. De overhandiging van de geloofsbrieven heeft plaatsgevonden in de Istana Negara, het Nationale Paleis in Kuala Lumpur.

In zijn toespraak aan ambassadeur Moertabat zei de koning dat het voor hem een ​​groot genoegen was om de ambassadeur van Suriname te ontvangen in het koninklijke paleis en zijn geloofsbrieven te aanvaarden waarin hij wordt benoemd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor Maleisië, met als standplaats Jakarta.

De koning heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn hartelijke groeten en beste wensen over te brengen aan president Chandrikapersad Santokhi in de voortzetting van vrede, vooruitgang en welvaart.

“Maleisië waardeert de bestaande warme en vriendelijke relatie met Suriname. We zijn ervan overtuigd dat er enorme mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden, namelijk handel, investeringen, toerisme en onderwijs. Wij zijn van mening dat de goede relaties tussen Maleisië en Suriname ook nieuwe kansen zullen bieden voor de verdere uitbreiding van de samenwerking op andere gebieden zoals olie en gas, landbouw en halal-industrie. Maleisië zou ook graag een grotere toename van handel en investeringen willen zien, evenals commerciële interacties tussen de particuliere sectoren ten voordele van beide landen”, aldus Abdullah.

Ten slotte verkreeg ambassadeur Moertabat de verzekering van de koning de volledige medewerking en steun van de regering van Maleisië te zullen ondervinden bij het uitvoeren van zijn taken.