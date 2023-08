Tweede voorronde DMS Zangcontest zondag 27 augustus

David Muziek School (DMS) organiseert op zondag 27 augustus de voorronde 2 van het zangcontest: Everything is Possible When you Believe.

Het doel van dit contest is om jong talent in Suriname te boosten en jongeren de gelegenheid te geven hun talenten nationaal en internationaal te ontwikkelen.

DMS houdt zich al langer dan drie jaar bezig met muziek. Voor het zangcontest was er eerder al een auditie en een eerste voorronde. Nu volgt voorronde 2 en daarna de finale in NIS. Er doen 22 contestanten mee en aan het eind van de avond zullen er 12 overblijven die mee zullen doen aan deze finale.

De organisatie roept alle Surinamers op om de jonge Surinaamse Talenten zondag aanstaande te komen ondersteunen bij Apintie aan de Gemenelandweg. De aanvangstijd is 17.30u.