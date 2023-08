Ronald Hooghart: “Wie niet steelt of erft, kan nooit rijk zijn”

“Wie niet steelt of erft, kan nooit rijk zijn”, zegt vakbondsleider en politicus Ronald Hooghart. De gewezen NDP-parlementariër gaf recent in een interview op D-TV een reactie over de Nationale Partij Suriname (NPS), die naar zijn zeggen zwaar achteruit is gegaan in vergelijking met de gloriedagen onder partijoprichter Johan ‘Jopie’ Pengel.

Volgens Hooghart heeft de VHP de NPS totaal verloederd. “Daarom NPS broko tide bijna. Van de grootste partij, vanuit de grootste volksleider toen, Johan Adolf Pengel. San a tron now? Ze hebben nu een elite persoon in de top van de partij gezet. A man no sab dans lek a volk srefi. Dan wat ga je krijgen?”, stelde voormalige die-hard NPS’er.

Volgens Hooghart is de NPS een volkspartij, waardoor de voorzitter ook de taal van het volk moet kunnen spreken. Dit ziet hij echter totaal niet terug bij de huidige voorzitter Gregory Rusland. “I no man tek wan volkspartij, dan i no sab a volk sref srefi. Bijna i no man tak a taal fu a volk”, aldus Hooghart.

Volgens de NDP’er spelen alle mensen zogenaamd elite in Suriname, waardoor er ook ruimte ontstaat voor opportunisme. “Te i wan pley elite, yo fufuru. En wie niet steelt of erft, kan nooit rijk zijn. Kijk om je heen. Al die rijke mensen, ga kijken”, aldus de politicus.

Ondanks Hoohart al enkele jaren de groene partij de rug heeft toegekeerd, laat hij zich vaker uit over deze partij. Zo stelde hij in Juni nog voor dat het beter zou zijn als NPS fuseert en opgaat in de NDP. Hij stelde toen al dat de terugval van de groene partij in de afgelopen jaren te danken is aan de samenwerking met de ‘asociale’ VHP.