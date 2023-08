Houten hoogbouwwoning in vlammen opgegaan in Apoera

Een hoogbouwwoning die geheel in hout was opgetrokken, is donderdag afgebrand aan de Kokosringweg te Apoera.

De politie van het bureau Apoera die na de melding van de woningbrand het adres aandeed voor onderzoek trof bij aankomst het huis in lichterlaaie.

Uit het onderzoek van de wetsdienaren is naar voren gekomen dat de hoofdbewoonster en haar drie kinderen naar de kerk waren. De bejaarde moeder van de eigenares was ten tijde van de brand alleen thuis.

Met hulp van de buren werd de bejaarde vrouw, die slecht ter been is, uit de woning gehaald. Volgens het Korps Brandweer Suriname is de brand vermoedelijk als gevolg van een kortsluiting in één der slaapkamers begonnen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning was wel op het electriciteitsnet aangesloten, maar niet tegen brand verzekerd.