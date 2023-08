Busje met 59 dozen gesmokkelde medicamenten en potentiemiddelen onderschept in Nickerie

Het Regio Bijstand Team West (RBTW) heeft in de avond van donderdag 24 augustus tijdens surveillance aan de H.D. Soekhoeweg in het district Nickerie, de bestuurder van een bestelbusje M.P. (42) en de twee inzittenden M.K. en M.D. beiden 18 jaar, tot stoppen gesommeerd.

Het voertuig reed zonder verlichting vanuit de tegenovergestelde richting en bij het zien van de politie werd de verlichting direct aangemaakt. Naar aanleiding van deze verdachte gedraging werd de bestuurder tot stoppen gesommeerd.

Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig werden aangetroffen 59 dozen inhoudende medicamenten en potentiemiddelen. De wetsdienaren constateerden verder dat M.P. taxichauffeur van beroep is en door ene ‘Boeroe’ was gebeld om een rit te rijden. Hij zou daarbij enkele dozen bij een aanmeersteiger van een houtzagerij aan de H.D. Soekhoeweg moeten inladen en op een onbekend adres moeten bezorgen. De locatie zou op een later tijdstip aan de hem worden doorgegeven.

De twee 18-jarige verdachten M.K. en M.D. waren slechts als helpers meegekomen om de dozen in te laden. Het drietal werd op verdenking van overtreding van de Wet Economische Delicten en de Wet Bedrijven en Beroepen als verdachten aangemerkt, waarna zij ter voorgeleiding werden overgebracht naar het politiebureau Nieuw Nickerie.

Het bestelbusje met de aangetroffen medicamenten en potentiemiddelen zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek kwamen de gebroeders I.M. en I.F. in beeld, aangezien de lading hen bleek toe te behoren en zij ook hebben geholpen bij het inladen bij de aanmeersteiger.

Na overleg met het Openbaar Minsterie Suriname zijn de gebroeders I.M. en I.F. en de taxichauffeur M.P. hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl de helpers M.K. en M.D. zijn heengezonden.

De Recherche van regio West is belast met het verdere onderzoek in deze zaak.