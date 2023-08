Auto van verdachten gewelddadige roofoverval Calcuttastraat onbeheerd aangetroffen

De politie in Suriname heeft het voertuig dat vrijdagochtend werd gebruikt bij de gewelddadige roofoverval aan de Calcuttastraat, vrijdagavond onbeheerd aangetroffen te Goede Verwachting. De auto, een witte Toyota Wish stationwagen, is afgevoerd (foto) en in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Bij de roofoverval werd een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Na melding van de gewapende roofoverval deed de politie van het Bureau Nieuwe Haven de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst bleek een van de inzittenden van het waarde transportvoertuig zware schotverwondigen te hebben opgelopen en was niet aanspreekbaar. Het gaat om de 57-jarige Cliff Sjinga die door kogels werd geraakt.

Per ontboden ambulance werd hij voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij kort na aankomst het leven heeft gelaten. De andere inzittende is ongedeerd gebleven. De verdachten verlieten na hun daad de plek in de witte auto die nu teruggevonden is.

Aan de aanhouding van de verdachten wordt hard gewerkt. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die het onderzoek verder zal verrichten.