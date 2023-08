Artiest Young Dekkie beschoten bij vechtpartij en overleden in ziekenhuis

Artiest Young Dekkie is vandaag in het ziekenhuis overleden, nadat hij vrijdagnacht is beschoten bij een vechtpartij in het uitgaanscentrum van Paramaribo.

Het slachtoffer werd door twee onbekende mannen met een schotwond in zijn borststreek bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgezet en achtergelaten.

De politie van bureau Centrum kreeg de melding van een vechtpartij aan de Kleinestraat Dwarsstraat en ging ter plaatse voor onderzoek.

Er zou een gevecht tussen twee groepen op de plaats zijn uitgebroken waarbij op een bepaald moment op Young Dekkie is geschoten. Een andere man van de tegenpartij werd met een fles op zijn hoofd geslagen waarvan hij een barstwond overhield.

De wetsdienaren deden vervolgens ook de SEH aan voor onderzoek. De artiest was niet aanspreekbaar.

Eerder in de avond had zich al een vechtpartij tussen twee groepen voorgedaan aan de Waterkant ter hoogte van een casino. Onderzoek zal moeten uitwijzen als de twee gevallen verband met elkaar hebben. Het onderzoek duurt voort.