Rechter hoort partijen vrijdag over ontruiming mandir

De leden van de mandir (Hindoe tempel) waar afgelopen zaterdag een ontruiming plaatsvond in opdracht van deurwaarder Derrick Chocolaad (foto) zijn naar de rechter gestapt. Advocaat Chandra Algoe, die hen vertegenwoordigd, is niet te spreken over de handelwijze van de deurwaarder die, buiten het vonnis van de rechter om, ook de ruimte van de tempel liet ontruimen.

Door dit handelen van Chocolaad zijn religieuze attributen waaronder ook beelden van hindoegoden langs de straat geplaatst, vernield en vernietigd. Enkele spullen zouden ook door derden zijn weggedragen.

“De deurwaarder voerde het vonnis uit van de rechter, maar in dat vonnis staat nergens beschreven dat benedenwoning waar de tempel is gevestigd, ook ontruimt moest worden. Het ging om het ontruimen van het bovenste deel van de woning”, zegt advocaat Chandra Algoe tegen de redactie van Waterkant.Net.

Dit is ook duidelijk gemaakt aan de rechter in een spoed kortgeding afgelopen dinsdag. Daarbij is geëist dat de tempel wordt hersteld en teruggebracht wordt in oude toestand. De zaak werd donderdag behandeld waarbij de rechter de stopzetting van sloopwerk aan het pand heeft gelast en de beelden die op straat zijn gezet wederom in de tempel worden geplaatst.

De rechter heeft besloten om vandaag, vrijdag 25 augustus, comparitie van partijen te houden. Daarbij worden alle partijen gehoord om tot een beslissing te komen.