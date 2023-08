Truckchauffeur die voetganger aanreed heeft geen toestemming om voertuig in Suriname te besturen

De 55-jarige truckchauffeur W.P., die maandagochtend betrokken was bij een aanrijding met een voetganger op de weg naar Pikin Saron, is na te zijn voorgeleid bij een Hulp Officier van Justitie in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.

Bij de aanrijding liep de 65-jarige voetganger C.M. zwaar letsel op. Gaande het onderzoek bleek dat W.P. wel in het bezit is van een buitenlands rijbewijs maar geen bewijs van toestemming heeft om een voertuig in Suriname te besturen.

Uit het onderzoek blijkt dat de truckchauffeur en de voetganger in dezelfde richting van de weg gingen. Door tot nog toe onbekende reden werd de voetganger door de truck aangereden.

Na de aanrijding raakte de bewoners van het dorp verhit waarna W.P. in een aangrenzend bosschage vluchtte. De politie van Zanderij die in de directe omgeving was in verband met een dodelijke aanrijding eerder op de weg naar Pikin Saron, vroeg gelijk naar assistentie die door RBTM werd verleend.

De rust keerde terug waarna W.P. ter voorgeleiding naar het politiebureau werd afgevoerd. Hij werd als verdachte aangemerkt en in verzekering gesteld. De voetganger is met verschillende fracturen en letsels in het ziekenhuis ter verpleging opgenomen. De zaak is door Zanderij aan Verkeersunit Regio Midden overgedragen voor verder onderzoek.