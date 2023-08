Sharman noemt ontruiming hindoetempel respectloos

“Respectloos”. Zo typeert parlementariër tevens DNA vicevoorzitter Dew Sharman de manier waarop een mandir (hindoetempel) afgelopen week aan de Purperhartweg te Abrabroki door een deurwaarder bijgestaan door de Surinaamse politie, is ontruimd. Deze handeling heeft volgens Sharman zelf ervoor gezorgd dat attributen en ook beelden van hindoegoden langs de straat zijn geplaatst, vernield en vernietigd. Enkele spullen zijn naar zijn zeggen zelf door derden weggedragen.

“Het is zodanig respectloos dat we daar niet over naar huis kunnen schrijven. Dit is verkeerd. Zo zitten we als Surinamers niet in elkaar. Wij zijn mensen met elkaar in een kleine samenleving en dan moeten we tolerant tegenover elkaar zijn. Het is om te huilen”, benadrukte de VHP’er.

Hij keurt vooral het gedrag van de politie en de deurwaarder af, die naar zijn zeggen ook krachttermen op de locatie heeft gebruikt. De volksvertegenwoordiger deed een beroep aan zowel de samenleving en autoriteiten om dit soort gedrag na te laten.

Afgelopen woensdag is er hierover een videoreportage op de locatie gemaakt door D-TV, welk ook onderaan dit bericht te zien is.

Gebleken is dat de deurwaarder en politie volgens een vonnis van de rechter op locatie moesten zijn om de bovenverdieping van de woning te ontruimen. De mandir, welke zich op de benedenverdieping bevond en reeds 30 jaren al op de locatie is gevestigd, is echter zonder enige reden ook ontruimd door autoriteiten.

Volgens de leiding van de mandir heeft zij nooit een schrijven van deurwaarder ontvangen met een mededeling voor ontruiming. Het gaat om een schade van 150.000 tot 200.000 euro. Naast schade aan de beelden zijn sieraden, sari’s, dhoti’s, camera’s, brommen, gascilinders weggedragen door criminelen. De mandir is onderdeel van een stichting.

Volgens de voorzitter van het bestuur heeft de politie zelf geweigerd om een aangifte hierover op te nemen. Bekijk de reportage van D-TV Express: