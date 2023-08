OPINIE: ‘Robert Vishnudatt is bezig kwaad vuurtje te stoken’

[INGEZONDEN] – Bom onder voorzitterschap Santokhi”, dat lezen we in dagblad DWT van 21 augustus 2023. Robert Vishnudatt is duidelijk bezig kwaad vuurtje te stoken. Het is onbegrijpelijk en op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk dat hij als lid van de VHP opzettelijk opruiend bezig is.

De VHP is een partij waar de leden alle ruimte krijgen hun meningen te geven, zelfs wanneer deze afwijken van de standpunten van de partijleiding. Echter kan het nooit de bedoeling zijn dat je je uitgeeft als partijprominent, om vervolgens op elk medium flink je gal te spugen over interne zaken de partij rakende. Dit terwijl er intern voldoende mogelijkheden hiervoor bestaan.

Het verbaast de VHP mediacommissie dan ook dat Vishnudatt, zich uitgeeft als partij topper terwijl hij in geen enkele structuur van de partij zit. Hoezo dan een partijprominent? Het zal de VHP mediacommissie niet verbazen dat 99 procent van de VHP’ers, hem helemaal niet kent. Wie heeft Robert Vishnudatt tijdens de verkiezingscampagne in het veld gezien? Hij zat hoog en droog in Nederland.

Bom onder voorzitterschap Santokhi, revolte en implosie binnen de VHP, deze uitspraken zijn niets meer dan grote kletskoek voortgesproten uit de vurige wens van Robert Vishnudatt om eens de partijleiding over te nemen. Er is immers absoluut geen sprake van grote onenigheid binnen de partij. Natuurlijk zijn er mensen die niet altijd tevreden zijn, dat heb je in elke partij. Zeker in een tijd dat de VHP onder moeilijke omstandigheden leiding geeft aan het land.

Robert beweert een groot deel van de leden van de VHP en haar achterban te vertegenwoordigen, die van mening zijn dat Santokhi als voorzitter en president zwaar heeft teleurgesteld en het land verder de afgrond in duwt. Hij zegt tal van prominente VHP’ers achter zich te hebben in zijn streven president Santokhi te bewegen afstand te doen van het voorzitterschap van de partij. Wat een grootheidswaanzin!

Ook beweert hij dat zijn grootste achterban ligt buiten de partij, dan moet hij niet bij de VHP zijn, wie houdt hij voor de gek? Waar en wanneer heeft hij parlementariërs, districts- en ressortraadsleden gesproken. Geen van de DNA -leden en districts- en ressortraadsleden weten er iets van. De partij ondersteunt geen mensen die hun eigen belangen nastreven. We dienen het algemeen belang voorop te stellen. Partijleden die Robert Vishnudatt niet ondersteunen noemt hij snurkende VHP’ers. Deze uitspraken van meneer Vishnudatt zijn absurd en volledig voor zijn eigen rekening.

De VHP is één van de weinige partijen waar de democratie hoog in het vaandel gevoerd wordt. In mei 2022 heeft de partij ondanks zeer uitdagende omstandigheden van het Covid-19 virus, als enige partij een partijcongres georganiseerd. Hierbij werd het gevoerde beleid goedgekeurd en voorzitter Santokhi werd door de congresleden voor een derde termijn herkozen als partijvoorzitter.

Ook werd er een nieuw hoofdbestuur gekozen en werden alle partijstructuren opnieuw bemenst. De leden kregen ook alle ruimte om vragen te stellen. Geen van de meer dan 900 aanwezige congresleden hebben hierbij een kritische noot geplaatst dan wel het beleid van de partijleiding afgewezen. Als Robert Vishnudatt het stokje wil overnemen zal hij heel lang moeten wachten. Machtswellust en grenzeloze hebzucht als die van Robert Vishnudatt, zal de VHP en Suriname niet goed doen.

VHP mediacommissie