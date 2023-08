Man vergrijpt zich aan 14-jarig buurmeisje

De 28-jarige verdachte R.S. is donderdag door politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld omdat hij zich vergrepen heeft aan een minderjarig meisje. Het zou gaan om zijn buurmeisje.

Het 14-jarig meisje was woensdag alleen thuis toen de verdachte thuis bij haar langs ging. Toen het meisje de deur voor haar buurman opende vergreep hij zich aan de tiener. Hij begon haar overal te belasten.

Op dat moment kwamen de oma en tante van het kind thuis aan. De verdachte maakte zich snel uit de voeten. Het meisje vertelde haar oma en tante wat haar was overkomen. Uiteindelijk deden ze aangifte bij de politie van Rijsdijk.

Na de aangifte werd de 28-jarige R.S. aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.