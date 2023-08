Man beschoten en op hoofd geslagen aan de Zesde Rijweg

Bij een schietpartij in een afgelegen gebied van de Zesde Rijweg in Suriname, is een man vanmiddag ernstig gewond geraakt. De man zou zijn beschoten vanuit een auto. Ook zou hij op z’n hoofd zijn geslagen met een balk.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man zijn autobus aan het begin van bovengenoemde weg had geparkeerd en de weg was ingelopen, om naar een weiland aldaar te gaan. Een wit gelakte terreinauto van het merk Toyota Prado met daarin vermoedelijk twee inzittenden zou daarna de doodlopende weg zijn ingereden.

Het vermoeden bestaat dat er vanuit die auto of door de mannen uit die auto op de man is geschoten. Het slachtoffer bloedde hevig en raakte op een gegeven moment bewusteloos. Zijn autobus die hij vooraan had geparkeerd is vernield.

De aanleiding voor deze brute handeling is op moment van schrijven niet bekend. Het slachtoffer is geen waardevolle spullen kwijtgeraakt, dus een roofoverval kan worden uitgesloten.

Een ambulance werd ingeschakeld en heeft de man in kritieke toestand afgevoerd. De Surinaamse politie doet onderzoek naar dit merkwaardige geval.