Driedimensionale kaart Konomerume is af

De driedimensionale kaart (3-D kaart) van Konomerume is afgelopen zondag afgerond. Acht dagen lang hebben schoolkinderen en dorpelingen samen met het VIDS-team en onder deskundige begeleiding van Lisa Best, gewerkt aan het overtrekken, snijden en verven van de 3-D kaart.

Bij het tekenen van de rivieren, kreken en jachtpaden, het bepalen van de kleuren van de verschillende bossoorten en het plaatsen van de symbolen voor de plekken met vruchtbomen, het jachtgebied, de viskweekplaatsen, en nog veel meer, is de kennis van oudere dorpelingen gebruikt.

Zichtbaar is geworden dat het zuidelijk deel van het leefgebied duidelijk hoger is dan het noordelijk deel waar er best veel zwampgebieden zijn en gebieden die tijdelijk onder water staan. Dat betekent dat er veel zwampvissen kunnen zijn in bepaalde seizoenen.

Maar bij veel regenval kunnen gebieden ook vaker onder water staan en hoge waterstanden kunnen gevolgen hebben voor de vispopulatie en landbouwgewassen. De gevolgen van klimaatverandering zijn dan duidelijk waar te nemen.

Met informatie over de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen in het leefgebied, en de kennis en vaardigheden om gebruik te maken van de vele ecosystemen, kan Konomerume de 3-D kaart gebruiken om plannen te maken voor de toekomst. De kaart maakt zichtbaar waar rekening mee gehouden moet worden.

De gemeenschap kan met de verzamelde informatie bijvoorbeeld nagaan welke aanpassingen nodig zijn op veranderingen. Ook nieuwe plannen zullen worden ontwikkeld op basis van het grondgebied (landscape), de aanwezige natuurlijke rijkdommen en de beschikbare kennis en vaardigheden.

De komende maanden wordt meer informatie vastgelegd middels geluid- en beeldmateriaal en ‘het dromen’ over de toekomst van Konomerume wordt gestimuleerd. Voor het einde van het jaar worden alle verzamelde informatie, werkstukken, videobeelden et cetera door de dorpelingen gebruikt om hun visie over het gebruik van hun woon-, en leefgebied verder te ontwikkelen en plannen te maken voor de toekomst.

Bovendien is er een behoefte om deze prille plannen te presenteren aan beleidsmakers en sleutelfiguren en organisaties uit Paramaribo om eventueel samen vervolgstappen samen met het dorp uit te zetten. Bekijk hier meer foto’s van de kaart.