Vp Brunswijk: “Pascal is geen kleine jongen, maar ik hoop dat hij kan veranderen”

Vicepresident Ronnie Brunswijk stelt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de strafbare handelingen die door zijn zoon Pascal van G. zijn gepleegd. Pascal is vorige week door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld in de zaak van verduistering van een graafmachine ter waarde van 249.500 euro.

“Pascal is niet een kleine jongen. Die man is militair geweest en hij heeft zelf in het Franse leger gediend. Dus hij weet hoe het hoort. En als je al volwassen bent, ben je verantwoordelijk voor je eigen zaak. Ik heb zoveel keren met het OM geprobeerd om deze jongen te corrigeren en ze wilden dat niet. Nu hebben ze het zelf ervaren. Dus ik kan niks daar doen”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De tweede man van het land benadrukte wel dat hij het wel lastig vindt om zulke handelingen van zijn zoon via de media te vernemen, omdat het uiteindelijk ook negatief doorwerkt naar hem als vader. “Als vader voel je het wel. Maar ik hoop dat hij kan veranderen”, aldus de vp.

Volgens de vp weet iedereen dat hij Pascal eerder zelf door de politie heeft laten opsluiten om hem zo een les te leren en tegelijk te corrigeren. Maar uiteindelijk is het het Openbaar Ministerie geweest dat hem steeds zelf weer in vrijheid stelde.

“Hij heeft zoveel dingen met mij gedaan en ik ben toen aangifte gaan doen bij de politie. Maar de volgende dag zie ik Pascal weer op straat. Dus als ze hem nu weer willen vasthouden omdat hij een strafbaar feit heeft begaan, ga ik hem daarvoor niet kunnen helpen. De rechter en het Openbaar Ministerie zijn daar en ze gaan kijken naar de zaak. Als hij iets heeft gedaan waar hij opgesloten moet worden, dan hebben we geen keus”, aldus Brunswijk.