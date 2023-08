Uraiqit Ramsaran wordt nieuwe minister van TCT

Met nog acht dagen te gaan voordat Albert Jubithana officieel afzwaait als minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft de ABOP reeds een nieuwe kandidaat in beeld om deze post over te nemen. Volgens partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk zal Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran benoemd worden tot de nieuwe minister van TCT.

Tegelijkertijd zal er een nieuwe minister worden voorgedragen voor de opengevallen plek bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

“Wat betreft de SOZAVO-minister kan ik niet zeggen dat we heel tevreden zijn, maar we hadden een afspraak dat hij in feite een jaar zou blijven. Maar door de goede samenwerking met PL hebben we gezegd dat hij niet naar huis hoeft te gaan. Dan gaan we hem binnenshuis reshufflen. Dus in ieder geval gaat hij naar TCT en dan gaan iemand anders naar Sociale Zaken”, aldus de tweede man van het land woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Aanvankelijk wenste Brunswijk de naam van de nieuwe TCT-minister nog niet prijs te geven en stelde alleen dat de ABOP al een nieuwe kandidaat heeft voor die post. Naarmate hij de vragen van de journalisten beantwoorde, noemde hij toch de naam van de aankomende TCT-minister.

Jubithana had eerder schriftelijk aan president Chan Santokhi gevraagd om zijn portefeuille per 1 augustus ter beschikking te stellen wegens persoonlijke redenen. Naar aanleiding van deze brief heeft president Santokhi een onderhoud met hem gehad en hem toen gevraagd om aan te blijven zitten tot eind augustus 2023. Dit zodat lopende zaken op het ministerie goed afgerond kunnen worden. Het benoemen en ontslaan van ministers is een bevoegdheid van de president van de republiek Suriname.