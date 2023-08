S&B MusicBand onder leiding van Stico & Bollo is van alle markten thuis

De Surinaams-Nederlandse muziekformatie S&B MusicBand, onder leiding van Stico & Bollo, timmert al een aantal jaren behoorlijk aan de weg. Zaterdag aanstaande is de band live te zien in Amsterdam op het feest ‘All in Red’ in Partycentrum Rhone.

De S&B MusicBand is van alle markten thuis, vertelt bandleider Bollo aan de redactie van Waterkant.Net. “We spelen allround Surinaamse kaseko. Of het nou gaat om bigi sma poku, kaseko of motjo poku, bij ons hoor je alles. Een cultureel pangie feest? Geen probleem!” vertelt de entertainer.

De band scoorde eerder dit jaar nog een hit met het nummer ‘Kant Moro’ (schenk meer). Het nummer ging daarna viraal. “Veel mensen maken filmpjes op Snapchat en Tik Tok met die track” zegt Bollo. De band werkt graag samen met anderen.

Bollo is ook betrokken bij het feest ‘All in Red’ dat op zaterdag 26 augustus 2023 wordt gehouden in Rhone Amsterdam. De S&B MusicBand is daar live te zien samen met Yxng Le, Dylisa, La Rouge, One Man, Ernst & Friends, The Rhythms, DJ LAL, MC Sidney en Kiev uit Suriname. Kaarten haal je hier via Eventbrite.