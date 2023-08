Natio voetbalster Dyene Krimbo overleden na ziekte

De Surinaamse voetbalwereld is in rouw gedompeld nadat dinsdag bekend werd dat Natio speelster Deyene Krimbo (19) is komen te overlijden na ziekte.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de jonge vrouw is overleden aan de gevolgen van een dengue-infectie.

Het nieuws van haar overlijden werd dinsdag bekend gemaakt door vrienden en familie, maar ook door diverse voetbalclubs waar zij gespeeld heeft.

Krimbo kwam ook uit voor de Nationale vrouwenvoetbal selectie van Suriname (Natio). Ze was eerder aanvoerder van de U17 dames selectie van Natio en speelde voor het laatst in het U20 vrouwenteam van Suriname.

Op social media wordt vol ongeloof gereageerd op de plotselinge dood van het jonge voetbaltalent.