Meerdere aangiftes bij politie in Nickerie tegen tussenpersonen piramidespel WishM

Op het politiebureau Nieuw Nickerie hebben tussen vrijdag 18 en maandag 21 augustus reeds zeven personen aangifte gedaan, van verduistering en oplichting contra ene C.R. en T.A., die als tussenpersonen van het piramidespel WishM in Nickerie fungeerden.

Binnen de samenleving zijn er personen die recent in het piramidespel hebben geïnvesteerd met het doel om wekelijks geld te ontvangen. Deze investeerders moesten dagelijks zogenaamd bestellingen bevestigen in ruil voor een wekelijkse uitkering in Amerikaanse dollars.

Na enige tijd was de site van WishM niet meer bereikbaar en ook de WishM-kantoren in Nickerie waren gesloten. De tussenpersonen waren ook niet meer bereikbaar.

De politie wil een ieder ernstig hiertegen waarschuwen. “Gaat u niet investeren of beleggen in een bedrijf die dergelijke Ponzi schema’s of geld piramides beloven”.

De politie heeft eerder laten weten nog geen aanleiding gevonden om personen aan te houden. De politie werkt met feiten en strafbare handelingen. Suriname heeft in de jaren negentig al de wrange vruchten geproefd van piramidespelen.