Man vindt dat bejaarde buurman over hem roddelt en slaat hem met balk

De Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag een 58-jarige man aangehouden nadat deze zijn bejaarde buurman (78) drie maanden geleden met een balk sloeg. De verdachte zou dit gedaan hebben omdat hij vindt dat de oude buurman over hem zou roddelen, schrijft het Korps Politie Suriname.

De bejaarde man lag in mei thuis in zijn hangmat te bellen toen hij plotseling hoorde dat hij geroepen werd. Hij stond op, maakte de voordeur open en zag tot zijn verbazing zijn buurman A.M. voor zijn deur, die hem gelijk vroeg waarom hij met derden over hem zat te roddelen.

De 78-jarige man gaf aan niets daarover af te weten, waarbij de buurman het erf opliep, een houten balk pakte en de aangever daarmee enkele slagen op zijn rug en hoofd toebracht. Het slachtoffer verloor zijn bewustzijn, waarna de verdachte buurman na zijn daad het hazenpad koos.

De dochter van het slachtoffer die in gesprek was met haar vader en het gebeuren via de telefoon had kunnen volgen, haastte zich direct naar huis. Bij aankomst trof zij haar vader zittend op het erf aan met een bebloed hoofd en bracht het slachtoffer naar het politiebureau voor het doen van aangifte.

Hierna deed de aangever voor medische behandeling per eigen gelegenheid de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aan.

De politie van het bureau Latour heeft op zaterdag 19 augustus 2023 de verdachte A.M. (58) op een adres in het politieressort, ter zake zware mishandeling aangehouden. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte A.M. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld aldus KPS.