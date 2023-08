DNA-lid springt in de bres voor gedupeerden WishM, wil opsporing en aanhouding oplichters

Parlementariër Stephen Madsaleh uit het district Nickerie heeft dinsdag aandacht in de Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor het groot aantal gedupeerden van het platform WishM.

“Zoveel mensen zijn recentelijk van duizenden US dollars opgelicht door dit piramidespel. Kunnen de oplichters niet opgespoord en opgesloten worden? Moet de samenleving niet beschermd worden? Of willen we deze oplichters meer ondersteunen?”, zei de VHP’er tijdens de behandeling van de wet Casinobelasting 2002, Loterijwet en de wet Toezicht en Controle Kansspelen.

Hij vroeg de regering om deze kwestie serieuze aandacht te geven.

WishM werd gepresenteerd als een online marketing platform waarbij deelnemers US dollars zouden kunnen verdienen door makkelijke taken uit te voeren. Een groep gedupeerden heeft vorige week bij de politie in Suriname aangeklopt, nadat zij veel geld hadden ingelegd in WishM, maar de site en vertegenwoordigers vervolgens niet meer te bereiken waren.

De politie liet achteraf in een verklaring weten dat zij nog geen aanleiding heeft gevonden om personen aan te houden aangezien zij met feiten en strafbare handelingen werkt.